Altın COVID-19 endişeleriyle yükseldi - Son Dakika
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Altın COVID-19 endişeleriyle yükseldi

6 saat önce

Çin'de COVID-19 (coronavirüs) salgınından dolayı belirlenen vaka sayısının hızlı artması ve yaşamını yitirenlerin aniden 1,400'ün üzerine yükselmesinin ardından yatırımcıların risk iştahı düştü ve güvenli liman altının fiyatları yükseldi.

Altın COVID-19 endişeleriyle yükseldi, System.String[]

Çin'de COVID-19 (coronavirüs) salgınından dolayı belirlenen vaka sayısının hızlı artması ve yaşamını yitirenlerin aniden 1,400'ün üzerine yükselmesinin ardından yatırımcıların risk iştahı düştü ve güvenli liman altının fiyatları yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol Uluslar arası Enerji Ajansı'nın (IEA) COVID-19 salgınına bağlı olarak petrol talebinde düşüş beklenmesine karşın, üretim kısıntısının artırılacağına ilişkin öngörülerle petrol fiyatları yatay.

Rusya ise petrol üretiminde kısıntıya gidip gitmeyeceği konusunda hala kararsız olduğunu belirtti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.27 düşüşle 55.64 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.02 artışla 51.18 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.10 artışla 17.69 dolardan,

altın, yüzde 0.40 artışla 1,577.90 dolardan,

bakır, yüzde 0.65 artışla 2.617 dolardan,

platin, yüzde 0.35 artışla 970.70 dolardan ve

paladyum yüzde 0.05 düşüşle 2,321.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 306 liraya, çeyrek altın 501 liraya, Cumhuriyet altını da 2,074 liraya yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:28 Kaynak: DHA
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