'Altın'da mutasyon etkisi - Son Dakika

'Altın'da mutasyon etkisi

21.12.2020 10:22
'Altın'da mutasyon etkisi, System.String[]

Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla sert yükseldi.

Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla sert yükseldi. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın ise 770 liradan satılıyor.

Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere'de görülmesinden sonra altının ons fiyatı sert bir yükselişe geçti. Ons altın mutasyon açıklamalarının ardından 1850 dolardan 1900 dolara fırladı. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın 770 liradan satılıyor. - İSTANBUL

'Altın'da mutasyon etkisi

Ons, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Altın'da mutasyon etkisi - Son Dakika


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