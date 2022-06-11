Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar

11.06.2022 10:11
Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar

Bursa'da 2 genç, zincir market çalışanların dalgınlığından faydalanarak litrelerce ayçiçek yağını çaldılar.

Bursa'da 2 genç, zincir market çalışanların dalgınlığından faydalanarak litrelerce ayçiçek yağını çaldılar. O anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. www.bursayadairhersey.com'un haberine göre, markete gelen 2 gençten biri dışarıda gözetleme yaparken diğeri markete girdi. Markete giren genç, market çalışanlarının dalgınlığından faydalanarak yerde duran 25 litre ayçiçek yağını alarak giden gençler, kısa sürede gözden kayboldular. Gençlerin altın değerinde olan ayçiçek yağlarını çalma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar
Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar
Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar
Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar
Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar

YORUMLAR
500
Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu- Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu- Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 10:17:15. #1.11#
SON DAKİKA: Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement