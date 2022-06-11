Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. www.bursayadairhersey.com'un haberine göre, markete gelen 2 gençten biri dışarıda gözetleme yaparken diğeri markete girdi. Markete giren genç, market çalışanlarının dalgınlığından faydalanarak yerde duran 25 litre ayçiçek yağını alarak giden gençler, kısa sürede gözden kayboldular. Gençlerin altın değerinde olan ayçiçek yağlarını çalma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.