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Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu - Son Dakika

Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu

08.08.2021 17:56

Yangınların büyük tahribata yol açtığı Manavgat'ta, Bizans dönemine ait kalıntıların bulunduğu Lyrbe Antik Kenti de alevlerden etkilendi. Yangınların söndürülmesinin ardından antik kentin siyaha büründüğü görüldü.

Alevlerin günlerce etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ağır bilanço, yangınların tamamen kontrol altına alınmasının ardından gözler önüne serildi. Manavgat'ta bulunan ve her yıl binlerce turist ağırlayan Lyrbe Antik Kenti'nin hali de görenlerin içini acıttı. Her metrekaresi çok değerli olan antik kent, resmen siyah şehre dönüştü.

Helenistik Çağda, M.Ö 3. yüzyılda kurulan içinde Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların bulunduğu kentin ağaçlar haricinde birçok noktası da isle kaplandı.

Manavgat'taki antik kentin her metrekaresi altın değerinde! Yangından sonra simsiyaha döndü

EN İYİ KORUNMUŞ AGORA BURADA

Bölgedeki Kızılçam ağaçlarının içinde kalan kentin birçok yapısının yıkıldığı ve yangın nedeniyle zarar gördüğü gözlemlendi. Hellenistik, Bizans ve Roma dönemine ait kalıntıların olduğu kentte, Pamfilya bölgesinin en iyi korunmuş agorası da yer alıyor. Hamam, tapınak, sarnıç, kilise ve mezar yapılarının yer aldığı kentte, bu yapıların yangın nedeniyle siyahlaştığı görüldü.

Manavgat'taki antik kentin her metrekaresi altın değerinde! Yangından sonra simsiyaha döndü

YEŞİL KALAN AĞAÇLAR SEVİNDİRDİ

Yangından en az etkilenen bölümün ise agora olduğu dikkat çekti. Agoranın dış kısmındaki ağaçlar yanarken, bazı ağaçların ise yeşil kaldığı görüldü. Bir çok ağacın yıkıldığı kentte, bazı bölümlerde ise çökmeler oldu. Kentin geziş güzergahının ise alevler nedeniyle simsiyah oldu. Öte yandan kent içinde yıkılan bir ağacın hala yanmaya devam ettiği görüldü.

Manavgat'taki antik kentin her metrekaresi altın değerinde! Yangından sonra simsiyaha döndü
Manavgat'taki antik kentin her metrekaresi altın değerinde! Yangından sonra simsiyaha döndü
Manavgat'taki antik kentin her metrekaresi altın değerinde! Yangından sonra simsiyaha döndü
Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu

Manavgat, Antalya, turist, Bizans, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu - Son Dakika


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