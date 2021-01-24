Altın değerindeki kahvesi ile Nusret'ten 10 güzelle keyif

Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe, olay yaratan videolarına bir yenisini ekledi. Gökçe, sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden yayınladığı videoda, birbirinden güzel kadınlarla birlikte fiyatıyla cep yakan kahvesini içtiği anları paylaştı.

KADINLARIN ARASINDA KISA KALDI

Güzel modellerle Dubai'deki mekanında içtiği, fiyatı 600 lira olan altınlı kahve videosunu İngilizce olarak "Herkes çok Kapuçino içsin" sözleriyle paylaşan Nusret'e, saatler içinde on bine yakın yorum geldi. Kadınlardan, kahvenin fiyatına kadar her detaya yorumların geldiği videoda, Gökçe'nin kadınların arasında kısa kaldığı kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta sabah kahvaltısında pirzola yediği anları, "Kahvaltım... Hep kesmişke, biraz da yemişke" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaştığı video üzerine dikkatleri üzerine çeken Nusret'e, kullanıcıları kısa süre içinde binlerce yorum yapmıştı. Yorumlar arasında, "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var" paylaşımları öne çıkmıştı.