Altın dipten döndü, Brent 45 doları aştı

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeyi gören altın, Rusya'nın Covid-19 aşısını tescil ettiğini açıklamasıyla sert düşerek, 1,863 dolar düzeyine kadar indikten sonra, buradan toparlanarak 1,930 doların üzerine döndü. Petrol fiyatlarında ise, aşı umuduyla yön yukarıya döndü ve Brent petrolün varil fiyatı yeniden 45 doların üzerine yükseldi.

Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "beklenen düzeltme"nin geldiğine işaret edilerek, "Haftanın ilk gününü son döneme göre yatay sayılabilecek 25 dolarlık bant içinde geçiren altın, 2,050 dolar/onsa ulaşsa da burada tutunamayarak satış hareketinin içinde buldu kendini" denildi ve şöyle devam edildi: