Altın dişinden tespit edildi, dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı - Son Dakika
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Altın dişinden tespit edildi, dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı

24.06.2022 11:26
Altın dişinden tespit edildi, dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı

DENİZLİ'de, kendisini 'savcı' olarak tanıttığı Perihan Ç.'nin (70) 30 bin lirasını dolandıran Azerbaycan uyruklu Leman Nuriyeva (22), altın dişinden tespit edilerek eğlence mekanında yakalandı.

DENİZLİ'de, kendisini 'savcı' olarak tanıttığı Perihan Ç.'nin (70) 30 bin lirasını dolandıran Azerbaycan uyruklu Leman Nuriyeva (22), altın dişinden tespit edilerek eğlence mekanında yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Nuriyeva, savcılığın itirazıyla tutuklandı. Nuriyeva'nın, eğlenirken çektiği videoları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sarayköy ilçesinde yaşayan Perihan Ç.'nin 30 bin lirasının dolandırılmasıyla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Perihan Ç.'nin ifadesini alan JASAT, kendisini 'savcı' olarak tanıtarak eve gelen dolandırıcılık şüphelisinin altın dişi olduğunu öğrendi. Perihan Ç.'yi cep telefonundan arayan kadının, evdeki altın ve paraların FETÖ/PDY'ye ait olduğu yönünde ihbar olduğunu söylediği ve bunları poşetle kendisinden aldığı belirlendi.

EĞLENCE MEKANINDA GÖZALTIBölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, dolandırıcılığı gerçekleştiren kişinin Azerbaycan uyruklu Leman Nuriyeva olduğunu tespit etti. Nuriyeva, Perihan Ç.'den aldığı 500 euro'yu döviz bürosunda TL'ye çevirirken de güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Nuriyeva'nın, dolandırdığı paralarla eğlence mekanına gittiği, eğlenirken çektiği videoları da sosyal medya hesaplarında paylaştığı belirlendi. Jandarma tarafından 21 Haziran akşamı şüphelinin yakalanması için 'Altın Diş' adı verilen operasyon düzenlendi. Nuriyeva, eğlence mekanında yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Leman Nuriyeva, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınan Nuriyeva, bu kez tutuklandı. Nuriyeva'da bulunan 2 altın ve 7 bin lira ise Perihan Ç.'ye teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Azerbaycan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın dişinden tespit edildi, dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı - Son Dakika

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