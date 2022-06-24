Altın dişinden tespit edildi, dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı

DENİZLİ'de, kendisini 'savcı' olarak tanıttığı Perihan Ç.'nin (70) 30 bin lirasını dolandıran Azerbaycan uyruklu Leman Nuriyeva (22), altın dişinden tespit edilerek eğlence mekanında yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Nuriyeva, savcılığın itirazıyla tutuklandı. Nuriyeva'nın, eğlenirken çektiği videoları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sarayköy ilçesinde yaşayan Perihan Ç.'nin 30 bin lirasının dolandırılmasıyla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Perihan Ç.'nin ifadesini alan JASAT, kendisini 'savcı' olarak tanıtarak eve gelen dolandırıcılık şüphelisinin altın dişi olduğunu öğrendi. Perihan Ç.'yi cep telefonundan arayan kadının, evdeki altın ve paraların FETÖ/PDY'ye ait olduğu yönünde ihbar olduğunu söylediği ve bunları poşetle kendisinden aldığı belirlendi.