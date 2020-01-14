Altın dolu lahit bulma umuduyla kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin, bir oda içinde altın dolu lahit olduğu söylentileri üzerine kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Zanlıların 5 metre derinlikte çukur kazdıktan sonra 10 metre yatay kazı yaptığı belirlendi.

Kaçak kazı yapan E.Ç. (35), E.A. (37) ve F.K'yi (29) gözaltına alan ekipler, jeneratör, kırıcı delici matkap ve beton delme makinesi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkisindeki ormanlık alanda şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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