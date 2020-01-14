Altın dolu lahit bulma umuduyla kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Altın dolu lahit bulma umuduyla kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ormanlık alanda, altın dolu lahit bulma umuduyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Altın dolu lahit bulma umuduyla kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ormanlık alanda, altın dolu lahit bulma umuduyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkisindeki ormanlık alanda şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçak kazı yapan E.Ç. (35), E.A. (37) ve F.K'yi (29) gözaltına alan ekipler, jeneratör, kırıcı delici matkap ve beton delme makinesi ele geçirdi.

Zanlıların 5 metre derinlikte çukur kazdıktan sonra 10 metre yatay kazı yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin, bir oda içinde altın dolu lahit olduğu söylentileri üzerine kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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