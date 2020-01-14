Altın dolu lahit bulmak için 10 metrelik tünel kazmışlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altın dolu lahit bulmak için 10 metrelik tünel kazmışlar - Son Dakika

Altın dolu lahit bulmak için 10 metrelik tünel kazmışlar

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde altın dolu lahit bulma umuduyla 3 şüphelinin 5 metre derinlikte 10 metrelik tünel kazdığı ortaya çıktı.

Altın dolu lahit bulmak için 10 metrelik tünel kazmışlar, System.String[]

KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde altın dolu lahit bulma umuduyla 3 şüphelinin 5 metre derinlikte 10 metrelik tünel kazdığı ortaya çıktı. İzinsiz kazı yapan şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, gece de çalışmak için tünel içerisini ışıklandırdıkları belirlendi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan aramada defineci olduğu belirlenen Emin Ç., Ferdi. K. ve Engin A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince tünel ve çevresinde yapılan aramalarda ise 2 adet hilti, beton delme makinası karot, jeneratör, matkap, muhtelif kazı aleti, çadır ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerin olay yerinde 10 metre uzunluğunda 5 metre derinlikte kazı yaptıkları, gece de çalışmaları devam ettirmek için tünele aydınlatma sistemi kurdukları tespit edildi.

DEDİKODU ÜZERİNE DEFİNE ARAMIŞLAR

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin altın dolu lahit olduğu dedikoduları üzerine define aramaya 20 gün önce başladıkları anlaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Dumlupınar, Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:56 Kaynak: DHA
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