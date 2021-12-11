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Altın, döviz ve borsa yatırımcılarının yüzü gülüyor - Son Dakika

Altın, döviz ve borsa yatırımcılarının yüzü gülüyor

11.12.2021 09:47
Altın, döviz ve borsa yatırımcılarının yüzü gülüyor

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,55, altının gram satış fiyatı yüzde 1,92, dolar/TL yüzde 0,62, euro/TL yüzde 0,72 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.898,62, en yüksek 2.053,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,55 artarak 2.035,48 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.285 LİRA OLDU

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,92 kazanımla 795,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 artışla 5.260,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.261 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.285 liraya çıktı.

EURO VE DOLAR DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,62 değer kazanarak 13,88 liraya, euro da yüzde 0,72 artarak 15,68 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,92, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,95 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,16 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Altın, döviz ve borsa yatırımcılarının yüzü gülüyor

Cumhuriyet, Yatırım, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altın, döviz ve borsa yatırımcılarının yüzü gülüyor - Son Dakika


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