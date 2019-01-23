Son Dakika Haberleri: Altın, dünkü yükselişin ardından sakin

Altın, dünkü yükselişin ardından sakin

2 saat önce

Risk iştahının azalmasıyla dün yükselen altın fiyatları bugün güne sakin seyirle başladı.

Altın, dünkü yükselişin ardından sakin, System.String[]
Risk iştahının azalmasıyla dün yükselen altın fiyatları bugün güne sakin seyirle başladı. Piyasalarda; ABD- Çin görüşmeleri, ABD'de duvar krizine ilişkin gelişmeler ve Brexit süreci yakından izleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:07 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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