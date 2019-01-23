Altın, dünkü yükselişin ardından sakin
2 saat önce
Risk iştahının azalmasıyla dün yükselen altın fiyatları bugün güne sakin seyirle başladı.
Risk iştahının azalmasıyla dün yükselen altın fiyatları bugün güne sakin seyirle başladı. Piyasalarda; ABD- Çin
görüşmeleri, ABD'de duvar krizine ilişkin gelişmeler ve Brexit süreci yakından izleniyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:07
Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı
ABD Ordusuna Transseksüel Asker Alımı Yasaklandı
Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Şarkıcı Chris Brown Serbest Bırakıldı
Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı