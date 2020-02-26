Altın düşerken, petrol yükseldi - Son Dakika
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Altın düşerken, petrol yükseldi

50 dakika önce

Altın fiyatları ABD'nin salgın endişelerini artırmasının ardından yükselişe geçtikten sonra hafif düşerken, petrol fiyatları da hafif yükseldi.

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Altın fiyatları ABD'nin salgın endişelerini artırmasının ardından yükselişe geçtikten sonra hafif düşerken, petrol fiyatları da hafif yükseldi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle 2,715 kişi hayatını kaybederken, salgından etkilenenlerin sayısı da 80,000'e yaklaştı.

ABD'de bulunan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri salgının tüm ülkede yayılabileceği ihtimaline karşı ABD'lileri uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya toplumunun Covid-19 salgınının pandemik olabilecek potansiyele sahip olduğunu söylerken bu sebeple dünyanın bu duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Petrol fiyatları talep endişeleri karşısında düştükten sonra salgınının "pandemik" olarak yayılmasına yönelik risklerin ortasında hafif yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.22 düşerek 54.83 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.06 artışla 49.93 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.83 düşüşle 18.04 dolardan,

altın, yüzde 0.28 düşüşle 1,645.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.39 düşüşle 2.56 dolardan,

platin, yüzde 0.26 artışla 934.70 dolardan ve

paladyum yüzde 0.08 artışla 2,650.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 325 liraya, çeyrek altın 532 liraya, Cumhuriyet altını da 2,202 liraya geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
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