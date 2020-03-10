Altın düşerken petrol yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın düşerken petrol yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altın düşerken petrol yükseldi

7 saat önce

Altın fiyatları yedi yılın zirvesinden gerilerken altın sert düşüşünün ardından yükseldi.

Altın düşerken petrol yükseldi, System.String[]

Altın fiyatları yedi yılın zirvesinden gerilerken altın sert düşüşünün ardından yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle en az 3,817 kişinin hayatını kaybettiği, virüten etkilenenlerin sayısının da 110,290'a yükseldiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donal Trump virüsün yol açtığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek için alınacak tedbirleri kongre ile görüşeceklerini belirtirken alınacak tedbirler arasında ücretlerden alınan verginin düşürülmesi ve saatlik ücretle çalışanlar için yardımın da olabileceğini söyledi.

Petrol fiyatları üretim kısıntısı endişesiyle Pazartesi yünü yüzde 30 düştükten ve 1991'den bu yana en düşük düzeye geriledikten sonra yüzde 6.0'dan fazla yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 7.54 artarak 36.95 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 7.13 artışla 33.35 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.06 artışla 17.06 dolardan,

altın, yüzde 1.09 düşüşle 1,657.30 dolardan,

bakır, yüzde 1.47 artışla 2.54 dolardan,

platin, yüzde 1.55 artışla 876.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.28 düşüşle 2,398.39dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 328 liraya, çeyrek altın 536 liraya, Cumhuriyet altını da 2,218 liraya geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mısırlı modacı Samo Hejres, koronavirüsten koruyan gelinlik tasarladı
Koronavirüs salgını sırasında cinsel ilişkiye girmek güvenli mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Rusya ve Esed'e gözdağı: Ateşkes bozulursa yaptırımla karşılık veririz

Son Dakika Haberleri
15:33 Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu
15:05 Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
14:26 En fazla kazandıran yatırım fonları
14:26 En fazla kaybettiren yatırım fonları
14:26 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 16:51:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın düşerken petrol yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]