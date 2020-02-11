Altın düştü, petrol yüzde 1.0'den çok yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın düştü, petrol yüzde 1.0'den çok yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altın düştü, petrol yüzde 1.0'den çok yükseldi

6 saat önce

Petrol fiyatları, hisse senedi borsalarındaki yukarı yönlü hareketin ardından yüzde 1.0'den çok yükselse de, coronavirüs nedeniyle ölümlerin artmasına bağlı olarak yükseliş sınırlı kaldı.

Altın düştü, petrol yüzde 1.0'den çok yükseldi, System.String[]

Petrol fiyatları, hisse senedi borsalarındaki yukarı yönlü hareketin ardından yüzde 1.0'den çok yükselse de, coronavirüs nedeniyle ölümlerin artmasına bağlı olarak yükseliş sınırlı kaldı. Buna karşılık, altın fiyatları haftanın ilk işlem günü yaklaşık bir haftanın en yüksek düzeyini gördükten sonra, dolar ve borsalardaki yükselişin etkisiyle hafif geriledi.

Çin'de coronavirüs salgınından dolayı ölenler 1,016 kişiye ve toplam vaka sayısı 42 bin 638 kişiye yükseldi. Buna karşılık, Pazar günü 3,062 olan yeni vakalar, Pazartesi günü 2,478 kişiye geriledi.

Çin Ulusal Finans ve Kalkınma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Zeng Gang, coronavirüsün Çin'in 2020 yılının tamamı için ekonomik büyüme oranını 1.0 puan azaltabileceğini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.52 artışla  54.08 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.31 artışla 50.22 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.03 artışla 17.79 dolardan,

- altın, yüzde 0.51 düşüşle 1,571.30 dolardan,

- bakır, yüzde 1.41 artışla 2.58 dolardan,

- platin, yüzde 0.08 artışla 976.70 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.73 artışla 2,266.20 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 303 liraya, çeyrek altın 496 liraya, Cumhuriyet altını da 2,053 liraya geriledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:47 Kaynak: DHA
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