Altın düşüyor... Altın yatırımcıları ve kuyumcular tedirgin

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının 260 liraya kadar düşmesini öngördüklerini söyledi

ADANA - Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının 260 liraya kadar düşmesini beklediklerini söyledi.

Geçen 14 Ekim'de 285,62 seviyesine kadar çıkan ve bugün itibariyle 268,77 seviyesine gerileyen altın fiyatları yatırımcılarını ve kuyumcu sektörünü olumsuz etkiledi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, düzensiz seyir izleyen altın fiyatlarına rağmen doların istikrarını kaybetmediğini belirtti.

Başman, Çin ve ABD'nin arasındaki ticari söylem düellosu sonucu altının gerilim yaşadığını ifade ederek, "Söylemlerin üzerine ons bazında altın bin 520 dolara kadar geldi ve fiyatlar 287 lira seviyesine indi. 300 seviyelerini beklememize maalesef neden oldu. Çin ve ABD arasındaki görüşmelerin olumlu olması ve yeniden adımların atılmış olması ile dünya genelinde ekonomilerin iyileşme sürecine girmesi ons bazında fiyat kaybına yol açtı. Şuanda ons bin 450, bin 460 dolar seviyesinde. Buna bağlı olarak da gramda fiyatlar 17 lira gerileme yaptı. Şuanda altın 270 lira seviyelerinde, çeyrek altın ise 440 liralarda" diye konuştu.

Doların istikrarını korumasına da değinen Başman, altının 260 lira seviyelerini görebileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bunun gerekçesi Türk halkı ve yatırımcıların dolara prim vermesi. Halkın çok yoğun bir şekilde mevduatını dolara çevirmesi doların yerini korumasına yol açmaktadır. Dolarla ilgili devletin bu alacağı tedbirler, yastık altındaki dövizin piyasa kaydırılması sonucu altının 260 liralara kadar gelmesi bizler için sürpriz olmayacak beklentisi içerisindeyiz."



"Zarar mı edeceğiz bilemiyoruz"

Kuyumcuların fiyatlar nedeniyle tedirgin olduğunu aktaran Oğuz Başman, "Fiyatları önceden kestiremiyoruz. Elimizde ki sermayenin arttığını veya düştüğünü bir türlü tahmin edemiyoruz. Bununla ilgili de ister istemez sıkıntı yaşıyoruz. Sattığımızı satıyoruz ama yerine koyabilecek miyiz. Fiyatları düşecek aldığımız maliyetin altına mı düşüp zarar mı edeceğiz bilemiyoruz. Buna bağlı olarak da halktaki satın almada 'Bekle ve gör' sürecine mi gireceğine yönelik bir tedirginlik var. Netice de bizlerde geçimizi bu yoldan sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.