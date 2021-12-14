ALTIN EGE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

İZMİR'in 'en iyilerini' buluşturan 2'nci Altın Ege Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanat, spor, iş dünyası ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin ödüllendirildiği gecede Demirören Medya Grubu'na çok sayıda ödül verildi.

Altın Ege Ödülleri'nin verildiği tören, İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecenin sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptı. Sanat, spor, iş dünyası ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin ödüllendirildiği gecede, Demirören Medya Grubu'na çok sayıda ödül verildi.

Organizasyonda takdim edilen ödüllere göre, Yılın En Başarılı Haber Sunucusu Deniz Bayramoğlu, Yılın En Başarılı Müzik Kanalı Dream Türk, Yılın En Başarılı Ulusal Radyo Kanalı Radyo D ve Yılın En Başarılı Magazin Programı Kanal D Magazin oldu.

Ödüller Dream Türk Müzik Direktörü Refik Sarıöz, Radyo D Kurumsal İletişim Uzmanı Emine Sancaklı'ya takdim edildi. Törende ödülü Deniz Bayramoğlu adına Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Eda Ebru Naneci aldı.

Öte yandan Yılın En Başarılı Muhabiri ödülüne Demirören Haber Ajansı İzmir Muhabiri Kadir Özen, Yılın En Başarılı Ekonomi Yazarı ödülüne Hürriyet Gazetesi'nden Mete Tamer Omur ve Yılın En Başarılı Spor Yazarı ödülüne Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş layık görüldü.