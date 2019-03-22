Son Dakika Haberleri: Altın Eldiven Filmi

Altın Eldiven Filmi

26 dakika önce

Altın Eldiven filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Altın Eldiven filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Altın Eldiven Filmi, System.String[]
Altın Eldiven (Der Goldene Handschuh), Hamburg’da dört kadının ölümüne neden olan seri katil Fritz Honka’nın hikayesini konu ediniyor. Heinz Strunk’un romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda 2018 Paramparça filmiyle Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre ödülü kazanan Fatih Akın oturuyor. Filmde seri katil Fritz Honka rolüne ise Jonas Dassler hayat veriyor.


Yönetmen: Fatih Akın
Senaryo: Fatih Akın, Heinz Strunk
Oyuncular: Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Marc Hosemann, Katja Studt, Martina Eitner-Acheampong, Adam Bousdoukos, Greta Sophie Schmidt, Philipp Baltus, Tristan Göbel, Hark Bohm, Victoria Trauttmansdorff, Laurens Walter, Jessica Kosmalla, Barbara Krabbe, Tom Hoßbach , Dirk Böhling, Uwe Rohde, Klaus Bobach Rios, Tilla Krachtovil, Simon Goerts, Lars Nagel, Jens Weisser, Peter Badstübner, Jörg Wischnauski
Filmin Türü: Suç
Orijinal Adı: Der Goldene Handschuh/ The Golden Glove
Yapımcı Firma: Bambero International
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya, Fransa
Orijinal Dili: Almanca, Yunanca
Filmin Süresi: 115 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 12.04.2019

Altın Eldiven Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Sinema
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar Beren Saat'le Boşanacakları Söylenen Kenan Doğulu'dan Duygusal Paylaşım Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın Eldiven Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]