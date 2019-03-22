Altın Eldiven Filmi

Altın Eldiven (Der Goldene Handschuh), Hamburg’da dört kadının ölümüne neden olan seri katil Fritz Honka’nın hikayesini konu ediniyor. Heinz Strunk’un romanından uyarlanan film
in yönetmen koltuğunda 2018 Paramparça film
iyle Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre
ödülü kazanan Fatih Akın
oturuyor. Filmde seri katil Fritz Honka rolüne ise Jonas Dassler hayat veriyor. Yönetmen:
Fatih AkınSenaryo:
Fatih Akın, Heinz StrunkOyuncular:
Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Marc Hosemann, Katja Studt, Martina Eitner-Acheampong, Adam Bousdoukos, Greta Sophie Schmidt, Philipp Baltus, Tristan Göbel
, Hark Bohm, Victoria Trauttmansdorff, Laurens Walter, Jessica Kosmalla, Barbara Krabbe, Tom Hoßbach , Dirk Böhling, Uwe Rohde, Klaus Bobach Rios, Tilla Krachtovil, Simon Goerts, Lars Nagel, Jens Weisser, Peter Badstübner, Jörg WischnauskiFilmin Türü:
SuçOrijinal Adı:
Der Goldene Handschuh/ The Golden GloveYapımcı Firma:
Bambero InternationalYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi: Almanya
, FransaOrijinal Dili:
Almanca, YunancaFilmin Süresi:
115 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
12.04.2019Altın Eldiven Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.