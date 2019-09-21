"Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali" sona erdi

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali", Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle sona erdi.

Unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarını geçmişten geleceğe taşımak amacıyla "Uluslararası Beyoğlu Festivalleri" kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin kapanışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Anadolu'nun dört bir yanında el emeği göz nuruyla hayata geçmiş ürünlerin 16 gündür Taksim Meydanı'nda beğeniye sunulduğunu söyledi.

Yıldız, Beyoğlu'nun tarih boyunca sanat merkezi olduğunu vurgulayarak, "Anadolu'nun farklı noktalarından gelen sanatçılar, kendi ruh ve gönül dünyalarını medeniyetimizin değerleriyle birleştirmek suretiyle ürünler meydana getirdi." dedi.

Yakın zamanda aynı yerde Beyoğlu Sahaf Festivali'nin İstanbullularla buluşacağını belirten Yıldız, Beyoğlu'nda sanatsal etkinliklerin devam edeceğini aktardı.

Festival alanını gezerek ürünlerin teknik ve sanatsal özellikleri hakkında bilgi alan Yıldız, etkinliğe katılan sanatçılara plaket takdim etti.

Ustaların festival alanındaki tezgahlarda icra ettikleri ürünlere, İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi.

Müzik dinletilerinin sunulduğu, söyleşilerin gerçekleştirildiği festival boyunca Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen zanaatkar ve sanatçılar, çömlek yapımından çiniciliğe, ahşap işçiliğinden tespih yapımına kadar pek çok geleneksel el sanatında hünerlerini sergiledi.

Festivalin kapanışında ise mehter takımı sahne aldı.