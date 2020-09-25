Altın Eller Kooperatifine büyük ilgi - Son Dakika

Altındağlı kadınlar tarafından kurulan "Altın Eller Kooperatifi", ATO Congresium'da düzenlenen 4. Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı. Altın kadınların "Altın Eller" standı, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Altın kadınlar "Kooperatifler Fuarı"nda altın gibi parladı. Ticaret Bakanlığı tarafından 4'ünkü kez düzenlenen, bu yıl "Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme" teması ile kapılarını açan fuara katılan "Altın Eller Kadın Kooperatifi", fuarda büyük ilgi gördü. Altın Eller standını ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, stanttaki ürünlerle yakından ilgilendi.

"Altın eller çok büyük işler başaracak"

Altındağlı kadınlar tarafından oluşturulan "Altın Eller Kadın Kooperatifi"nin kısa sürede çok önemli bir başarı kaydettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "ATO Congresium'da bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı yurtiçi ve yurtdışından birçok önemli kooperatifi ağırlıyor. Böylesine önemli işbirliklerinin bir araya geldiği bir fuarda, Altındağlı kadınlarımızı görmek çok güzel Altın Eller Kadın Kooperatifimiz kısa sürede altın gibi parladı, altın değerinde önemli işlere imza attı. Çok daha büyük işler başaracaklarına olan inancım tam Kadınlarımızın el emeği bu fuarda da büyük ilgi gördü. Altındağlı kadınları ve Altındağ'ın değerlerini başarıyla tanıttılar" dedi.

"Fuar 27 Eylül'e kadar açık"

Fuarın 24-27 Eylül tarihleri arasında açık kalacağını hatırlatan Başkan Balcı, "Altın Eller Kadın Kooperatifinin standında ahşap boyama, nakış dikiş, iğne oyası, takı tasarımı, örgü, keçeden yapılmış birçok özel tasarım ve sanatsal ürünleri bulmak mümkün. Hepsi Altındağlı kadınlarımız tarafından yapıldı, hepsi el emeği göz nuru... Bu kooperatifi herkes bilsin, herkes görsün, kadınlarımızın emeğine destek olsun, onlara daha fazla cesaret versin istiyoruz. Altındağlı kadınların yetenekleri, azimleri, istekleri ve başarıları ile oluşturdukları bu güzel platformu görmek ve alışveriş yapmak isteyen herkesi fuarı ziyaret etmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA