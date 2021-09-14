Üye Girişi
Altın Emlak bayileri ile buluştu - Son Dakika

Altın Emlak bayileri ile buluştu

14.09.2021 12:07
Altın Emlak bayileri ile buluştu, System.String[]

Emlak sektörünün yerli sermayeli franchisee zincirlerinden biri olan Altın Emlak bayileri ile bir araya geldi.

Emlak sektörünün yerli sermayeli franchisee zincirlerinden biri olan Altın Emlak bayileri ile bir araya geldi.

Türkiye genelinde 20 ilde 100'ü aşkın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak İstanbul'da temsilcileri ile "Birlikte büyüyoruz" sloganı ile bir araya geldi. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı'da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yenilenen teknolojik altyapımız, sektöre değer katan eğitimlerimiz, Türkiye genelinde büyüyen temsilci ağımız ile sektörümün parlayan yıldızı olmaya devam edeceğiz. Danışman modelli yeni stratejilerimiz, mobil ilan altyapımız, dijital pazarlama platformlarımız ile teknoloji odaklı en iyi emlak pazarlama firması olma gayretimiz devam edecek" dedi.

Ailelerine yeni katılan temsilcilerin de tanıtımının yapıldığı toplantıda söz alan Altın Emlak Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi de, "Pandemi sürecine rağmen sürdürülebilirlik ve karlılık hedeflerimiz ile büyümeye devam ediyoruz. Aramıza yeni katılan Erzurum, Mimaroba, Tekirdağ Marmara Ereğlisi ve Şarköy, Bahçekent, Oyakkent ve Esenler temsilciliklerimiz ile hizmet ağımızı genişletiyoruz" şeklinde konuştu.

Sektöre yeni girecek olanlar için tüm altyapı hizmetlerini sunduklarını belirten Selvi, "Girişimciler için baştan sona hizmet sürecimiz söz konusu. Markalı emlakçılığı bir üst lige taşıyacağız. Minimum sermaye maksimum gelir hedefimiz ile girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz. İnovasyon, dijitalleşme, gelişmiş CRM altyapısı, proje anlaşmaları, akademi faaliyetleri, performans takip, portal entegrasyonları gibi birçok çalışma yapıyor, yapmaya devam ediyoruz. Nitelikli girişimcileri markamıza davet ediyoruz" dedi.

Toplantıda eğitmen Tolga Sasık ile hızlı networking etkinliğinin yanı sıra Güven Açık ile de sözleşmeli çalışma ve ileri pazarlama teknikleri eğitimleri de verildi. Yeni iş birlikteliklerin tanıtıldığı toplantıya yüze yakın temsilci katıldı. - İSTANBUL

Altın Emlak bayileri ile buluştu
Altın Emlak bayileri ile buluştu

İstanbul, Türkiye, Altın, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın Emlak bayileri ile buluştu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı 12:24 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi 12:14 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira 11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı 11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda 11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı 11:17 Gariban görüp karnını doyurmuşlar! Adam cemaatin ayakkabısını çalıp kaçtı
Oyun dünyasında bir ilk! Oyuncunun konumuna ve hislerine göre gerçek zamanlı olarak değişebilecek 11:08 Oyun dünyasında bir ilk! Oyuncunun konumuna ve hislerine göre gerçek zamanlı olarak değişebilecek Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı 10:32 Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
12:26 Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi
12:23 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı
12:20 İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi
12:13 Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi
11:59 Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı
11:45 Yılda bir defa açıyorlar! Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira
11:37 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız
11:36 Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı
11:22 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak
11:22 Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda
Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi Sultangazi'de dantel böcek istilası, vatandaşı canından bezdirdi         
12:27
İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi         
12:20
Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı Vatandaşlar, fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı! Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı         
12:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak         
11:23
5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı, çevredeki vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi         
11:18
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Tarım Bakanlığı ve DSİ, Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı         
10:26
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada         
08:57
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 12:46:05. #1.13#
SON DAKİKA: Altın Emlak bayileri ile buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement