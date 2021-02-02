Altın eriyor... Altın 2020'de güldürdü, 2021'de üzüyor

Özman: "Altının düşüşü sürmeyebilir"

"Bu durum tamamen Türk Lirası'nın değer kazanması, yabancı paraların kurlarının aşağı doğru çekilmesinden kaynaklı"

"Mutant virüs etkisiyle altının ons fiyatının 1900 dolar seviyelerine çıkacağı ve döviz karşısında biraz prim yapacağı kanaatindeyim"

SAMSUN - Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, iç piyasada altının dövizin gerilemesine bağlı olarak düştüğünü belirterek, "Mutant virüs etkisiyle altının ons fiyatının 1900 dolar seviyelerine çıkacağı ve döviz karşısında biraz prim yapacağı kanaatindeyim" dedi.

2020 yılında altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2021 yılında ise dövizin ve onsun gerilemesine bağlı olarak yatırımcısını üzdü. Altın fiyatlarını değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 2020 yılından altının yüzde 60'a yakın yatırımcısına bir getiri sunduğunu belirterek, "2021 yılında dünya altın fiyatlarında çok önemli bir değişiklik olmadı. Şu anda yılbaşından beri baktığımız zaman 30 dolar bir geri çekilme mevcut. Bütün dünyada aşılamanın başlaması, Çin'deki aşının bazı Avrupa ülkeleri tarafından kabul görerek aşılanmanın başlaması, hayatın normale döneceği beklentileri ile altın ons fiyatlarında geri çekilme yaşatabilir. Şu anda altının onsu 1850 dolar seviyesinde. Bu arz, talepten oluşan dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Dünya piyasaları sakin seyrine devam ediyor. Önümüzdeki günlerde düşüsün süreceğini, bir miktar da yukarı çıkacağını düşünüyorum. Aşılamaya rağmen bu mutant virüsten dolayı altının düşüş sürecinin sürmeyeceği, yine onsun 1900'lü rakamlara çıkabileceği kanaatindeyim. Türk Lirası dolar kuru 7 TL 40 kuruşun altına indi. Dolayısıyla Türk Lirası'na ciddi manada bir güven var. Uluslararası yatırımcı Türkiye'ye güven duymaya başladı ve ellerindeki yabancı paraları bozdurarak varlıklara yöneldi. Ciddi manada Türkiye, dünyada reel faiz veren yegane ülke oldu diyebiliriz" dedi.

"Hem altın hem döviz kurları bu seviyelerinde devam eder"

Doların 7 TL 10 kuruşun altına gelmesinden dolayı da altın fiyatlarında TL bazında ciddi bir düşüş olduğuna dikkat çeken Özman, "Dünyada altın fiyatlarında çok önemli bir gelişme yok ama Türk Lirası olarak baktığımız zaman 500 liralara yaklaşan altın, an itibarıyla 420 TL seviyelerine geldi. Bu durum tamamen Türk Lirası'nın değer kazanması, yabancı paraların kurlarının aşağı doğru çekilmesinden kaynaklı. Bu durum devam eder mi, bu bir bahar havası mıdır yoksa yalancı bahar mıdır bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu anda ekonomi yönetimine bir güven var. Çok ciddi manada tespitler yapılmış. En önemli şey teşhisin yapılması, hastalığın teşhisi yapılacak. Hastalığın teşhisi çok ciddi manada doğru olarak yapıldı. Şu anda bir tedavi sürecine başlandı. Eğer tedavide büyük aksaklıklar olmazsa, Türkiye ekonomisi yeni bir kriz dalgasıyla karşılaşmazsa bu böyle devam edecek gibi görünüyor. İç veya dış dinamiklerden kaynaklanan olumsuz bir durum olmadığı sürece en azından bu aşağı yönlü gidişin zayıflayarak da olsa devam etmesi bekleniyor. Dolar kurundaki yükselmenin kesinlikle yılın ikinci yarısına kadar olmayacağını ifade etmiştim. Yaz aylarına kadar döviz kurlarında bir düşüş veya yükselme görmeyeceğimizi, göreceli ufak düşüşler olabileceğini söylemiştim ama bu ufak düşüşler ciddi düşüşlere yol açtı. Yükseliş beklemiyorduk, ciddi manada düşüşler oldu. Şu anda da çok ciddi bir kriz çıkmazsa yükselmesi söz konusu değil. Ben çok daha aşağılara düşmesini de beklemiyorum. Bir müddet hem altın hem döviz kurları bu seviyelerinde devam eder. Ama altın ile ilgili bu mutant krizin biraz daha dünyayı sarması ile birlikte altının ons fiyatının 1900 dolar seviyelerine çıkacağı ve döviz karşısında altının biraz prim yapacağı kanaatindeyim. Ama şu anda döviz kurlarıyla ilgili prim yapar beklentisi yok" diye konuştu.