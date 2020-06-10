Altın Fed beklentisiyle yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesinde, hisse senedi piyasalarındaki yükselişlerin hafif de olsa hız kesmesi altını destekledi. Analistlere göre, Fed hisse senedi piyasaları için biraz da olsa olumsuz karar alırsa, altına talep artabilir.

Integral Yatırım Menkul Değerler analizinde, "Fed günü küresel piyasalarda altın kendisini beslemeye devam ediyor" denildi ve şöyle devam edildi:

"Geçen günlerde yeniden 1,700 dolar seviyesinin altına doğru gevşedi; ancak, buradan aldığı destekle yeniden 1,700 dolar seviyesinin üzerinde seyirler izliyoruz. Altın için riskler sürüyor; bu doğrultuda geri çekilmelerde sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Altın için bugün ABD TÜFE ve Fed'in faiz karari takip edilecek. Özellikle Fed önemli.

Kararda bir değisiklik beklenmese bile yine de açıklamaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla altında Fed kaynaklı hareketler oluşabilir."

Altındaki yükseliş trendine karşın, petrol fiyatları ABD'deki ham petrol ve yakıt stoklarında artışı gösteren veriler ile düştü.

Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan 'ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD'de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatların yönü aşağıya döndü.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.73 düşüşle 40.57 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.54 düşüşle 38.67 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.08artışla 17.73 dolar,

altın, yüzde 0.22 artışla 1,718.20 dolar,

bakır, yüzde 1.02 artışla 5,717.00 dolar,

platin, yüzde 0.35 artışla 841.43 dolar,

paladyum yüzde 0.12 artışla 1,952.02 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 376 liraya, çeyrek altın 617 liraya, Cumhuriyet altını da 2,456 liraya yükseldi.