ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - 150 yıllık meslek lisesi, Bursa sanayisine güç veriyor

CEM ŞAN - Dönemin Bursa Valisi İzzet Paşa tarafından 1868 yılında yoksul ve kimsesiz çocukları korumak amacıyla ıslahhane olarak açılan ve 150 yıllık tarihinde birçok iş insanı yetiştiren Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mezunlarıyla kentin ve Türkiye'nin sanayisine güç veriyor.Okul Müdürü Yusuf Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan Abdülaziz döneminde, Mithat Paşa'nın öncülüğünde Osmanlı coğrafyasında ıslahhane adıyla ilk sanat okullarının kurulmaya başladığını söyledi.Ay, bu okulun da ıslahhane olarak 1868'de dönemin Bursa Valisi İzzet Paşa tarafından kunduracılık, demircilik, marangozluk gibi atölye çalışmalarıyla yoksul ve kimsesiz çocuklara sahip çıkma ve onlara meslek edindirme amacıyla açıldığını aktardı.Sonraki süreçte Hamidiye Sanat Okulu, Bursa Erkek Sanat Enstitüsü daha sonra da Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi unvanlarını alarak okulun bugünkü durumuna geldiğini anlatan Ay, 150 yıllık süreçte köklü bir yapıya kavuştuklarını söyledi.Okulun bahçesindeki 550 yıllık hamam müzeye dönüştürüldüLisenin bahçesinde yer alan 550 yıllık hamamın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca restore edilerek eğitim müzesi haline getirildiğini dile getiren Ay, şunları belirtti:"Okulun içindeki hamam 1485'ten önce II. Bayezid'in sadrazamı Çandarlı Halil İbrahim Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından eşi Hatice Hatun'a gelir elde etme amacıyla yaptırılmış. Bu tarihi yapı, 2016'da restore edilerek Tophane Sanat Okulu Müzesine dönüştürüldü. Halen burası okulun müzesi olarak hizmet veriyor. 150 yıllık süreçte tarihsel birikimi, donanım, müzedeki eserler ve arşiv anlamında çok güçlü bir okul haline geldik. Osmanlı döneminden arşiv evraklar var. O yıllardan bugünlere kadar kullanılan ders araç gereçleri, materyaller var. Bunların hepsi müzede sergileniyor. Müzesi olan okullar var ama bizim müzemiz onlara göre biraz daha özellikli ve ders materyali açısından daha zengin."9 alanda 2 bin 150 öğrenci eğitim görüyorAy, Bursa'da sanayisine paralel olarak kuruluşundan bugüne okuldaki alanların da geliştiğini ve sayısının arttığını belirterek, "Bugün itibarıyla 9 meslek alanında 220 öğretmen ve 2 bin 150 öğrencimizle Bursa meslek eğitimine hizmet vermeye devam ediyoruz. Türkiye'de özellikle ve sayıları az olan itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı, plastik teknolojisi alanı, metalürji alanı gibi alanlarımız var. Bu alanlar diğer okullara göre farklı olan alanlarımız. Mevcut 9 alanımız da Bursa sektörüne hitap eden ve mezunlarımızın çok rahat istihdam edildiği güçlü alanlar. En güçlü alanımız makine teknolojisi alanı." dedi."Sanayiye yön veren mezunlarımız var"Böyle bir okulda görev yapmanın onur ve gurur verici olduğunu vurgulayan Ay, şöyle devam etti:"Türkiye'nin değişik sanayi şehirlerinde ve özellikle Bursa'da makine ve metal sektöründe söz sahibi, holding sahibi olan çok değerli mezunlarımız var. Merhum Mehmet Kemal Coşkunöz hocamız var. Coşkunöz Holding'in kurucusu. Durmazlar Makine'nin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Durmaz, Ermetal'in sahibi Fahrettin Gülener, İnoksan'ın sahibi Vehbi Varlık var. Tekstil, makine ve diğer sektörlerden 150'ye yakın büyük ve orta ölçekli iş insanı ve sanayiye yön veren mezunlarımız var. Mezunların hepsi okulumuzun gelişimine çok büyük destek veriyorlar. Yine mezunlarımız arasında Bursaspor'un ve milli takımımızın efsane futbolcuları var. Özellikle 1970 ile 1990'lı yıllar arası bilinen 'Sedat3' lakaplı Sedat Özden okulumuzdan mezun. Milli takım formasıyla Avrupa'da en çok gol atan sporcu. Kaleci Eser Kardeşler, Beyhan Çalışkan, Gürcan Aday gibi futbolcularımız da okulumuzun değerli mezunlarından.""Mezunlarımız, sektörün talep ettiği kişiler"Okulun bu yıl 150. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u okula davet ettiklerini dile getiren Ay, Bakan Selçuk'un şubatta okulu ziyaret ettiğini hatırlattı.150 yıllık süreçte birçok alanda ulusal ve uluslararası başarılar elde ettiklerini ifade eden Ay, öğrencilerinin badminton branşında dünya ikincisi olduğunu, 16 spor branşında bölgesel ve ulusal düzeydeki yarışmalara katılan öğrencilerin başarı gösterdiklerini anlattı.Okul olarak sektörle sürekli iş birliği içinde olduklarını ve sanayicilerle yürüttükleri protokollerin bulunduğuna dikkati çeken Ay, "Burası Bursa'nın köklü okulu. Donanım ve öğretmen kadrosu anlamında çok iyiyiz. Öğrencilerimiz mühendisliğin altyapısı olarak çok iyi bir mesleki eğitim alıyor. Okulumuzun mezunları sektörün talep ettiği kişiler arasında yer alıyor. Mühendislik ve farklı bölümleri kazanan öğrencilerimiz var ama direkt sektörle buluşturduğumuz çok fazla öğrencimiz var. Yeter ki öğrencimiz mezun olduktan sonra kendi meslek alanıyla ilgili çalışmak istesin. Birçok işletme yetkilisi okulumuzdan mezun olduğu için avantajımız oluyor. Okulumuzun mezunlarına her konuda kolaylık ve öncelik sağlıyorlar. Bu durum okuldan mezun olmuş ve olacak öğrencilerimiz için ayrı bir kazanım." sözlerine yer verdi.