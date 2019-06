ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Geleceğin denizcilerine iş kapısı çok

MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde Denizde Güvenlik Eğitim ve Simülasyon Merkezinde eğitim gören öğrenciler, denizcilik sektörünün en büyük eleman ihtiyacını karşılıyor.Rize'de 1996 yılında Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde kurulan Denizcilik Lisesi, 2011'de bağımsız olarak eğitim vermeye başladı. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını alan okul, bu sürede gelişimini sürdürerek yaklaşık 300 bin dolar değerinde, gerçeğini aratmayacak Gemi Simülasyon Merkezi kurarak öğrencilerine eğitim imkanı sağladı.Eğitim laboratuvarlarını geliştiren kurumda, içerisinde bir filika ve hızlı can kurtarma teknesi bulunan Denizde Güvenlik Eğitim Merkezi de kuruldu.Laboratuvarlara aralarında gemi, tekne motoru gibi eğitimde kullanılmak üzere malzeme ve ekipman desteği alan okul, gemicilik sektörünün her kademesine uygun ana ve ara eleman yetiştiriyor. Türkiye 'de birçok tersane ile iş birliği anlaşması bulunan okul yönetimi, hazırladığı proje ile yıl sonunda öğrencileri Avrupa 'ya eğitime göndermeye hazırlanıyor.Su altı robotu tasarlıyorlarÖte yandan, birçok başarılı projeye imza atan okulda oluşturulan Uzman Kaşifler Öğrenci Ekibi, Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasına hazırlanıyor.Altı kişilik ekip tarafından tasarlanan "Su Altı Arama Kurtarma ve Görüntüleme Robotu", yarışmanın ilk iki aşamasını başarıyla geçti. Özel olarak tasarlanan robot, son olarak su altı testine tabi tutulacak.Uzman Kaşifler Takım Lideri 12. sınıf öğrencisi Ahmet Yiğit Cihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaşif" adını verdikleri çalışma ile Teknofest'e başvurduklarını söyledi.Robotun tamamlanmasıyla birçok alanda kolaylık sağlayacağını belirten Cihan, "Deniz altında arama kurtarma, deniz altında gemide oluşabilecek arıza noktasına gidip onu tespit etmesi, görüntü ile ekranımıza yansıması ile gidip tamir etmemize yardımcı olacak. Üç aşamalı bir çalışma. Su altında su sızdırmazlık testini yapacağız. Finale kalırsak İstanbul 'da olacağız." dedi.Cihan, projeleri ile denizcilik alanındaki bazı üniversiteleri geri bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.Üniversite düzeyinde Okul Müdürü Vedat Mazgal, okulun toplamda 2 bine yakın mezun verdiğini ifade ederek, "Mezunlarımızı sürekli takip ediyoruz. Yaklaşık bin öğrencimiz sektörde ortalama bin dolar maaş ile çalışıyor. Bu da ekonomiye yaklaşık bir milyon dolar girdi anlamı taşıyor. Türkiye ve Rize için önemli bir gelir." diye konuştu.Rize ekonomisine çok büyük katkı sağlayan bir okul olduklarına işaret eden Mazgal, öğrencilerin staj yapabileceği, istihdam edilebileceği sektörün önde gelen kuruluşlarıyla havacılık sektörüyle yakın ilişkileri olduğunu, çocukları endüstriyel anlamda üretebilen, ülke ekonomisine katkı sağlayabilen bireyler olarak yetiştirmeye çalıştıklarını aktardı.Mazgal, okullarının yapılan denetlemelerden başarıyla çıkarak akredite aldığını kaydetti. Öğrencilere her alanda sertifikasyon eğitimi verdiklerini belirten Mazgal, şunları söyledi:"6 ay açık deniz stajının ardından öğrencilerimiz sektörel anlamda 800 dolar ile işe başlayıp 10 bin dolara kadar çalışma ve iş bulabilme imkanına sahip oluyor. Şu anda sektörde çalışan birçok öğrencimiz var. Onların başarısı ile gurur duyuyoruz. Donanımsal anlamda üniversite düzeyinde okuluz. Uluslararası düzeyde projeler yaparak öğrencilerin Avrupa'da eğitim yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki tüm denizcilik okulundaki öğretmenleri eğitime alıyoruz." Van 'dan Rize'ye denizcilik hayalini gerçekleştirmek için gelen Seyit Kutup Yıldız, okulda başarılı bir eğitim döneminin ardından genel telsiz operatörlüğü sınavını girdiğini ve başarılı olarak operatör olmaya hak kazandığını belirtti.Bu yıl sonunda mezun olacağını ifade eden Yıldız, "Bazı şirketlerle görüşmelerimiz oldu. İş sağlanması için okulumuz görüşüyor. Liseden mezun olduktan sonra kendi adıma ve arkadaşlarım adına rahat iş bulabileceğiz. Ben bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.Belkiz Ulu ise ikizi ile birlikte güverte bölümünde okuduklarını kaydederek, "Ben ve ikizim bu okulu hayalimiz olduğu için seçtik. Kaptan olmak, dünyanın ilk ikiz kadın kaptanı olmak istiyoruz. Bir sürü ülke, tecrübe ve insan tanıma imkanı olacak. Bakış açımızı değiştirecek." ifadesini kullandı.