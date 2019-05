ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Geleceğin uçak bakım teknisyenleri bu okulda yetiştiriliyor

Bursa'da 40 yıl önce kurulan ve kentin sanayisine birçok nitelikli eleman kazandıran Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesindeki Uçak Bakım Alanı ile başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere birçok yerli ve yabancı hava yolu şirketinin uçak bakım teknisyenlerini yetiştiriyor.

Okul Müdürü Metin Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisenin 1979 yılında kurulduğunu ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Meraklı, çalışkan ve gayretli öğretmenler ile idarecilerin okulda görev yaptığını belirten Sezer, okulda Uçak Bakım, Harita Tapu Kadastro, İnşaat, Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Motorlu Araçlar Teknolojisi olmak üzere 7 alanda yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı.

Her alanın kendi içinde güncel projeler ürettiğine değinen Sezer, bunların sonucunda çok olumlu dönüşler aldıklarını ve bu sayede okulun iyi bir noktaya geldiğini vurguladı.

Okul olarak 3 yıldır aktif şekilde sektörle iç içe çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Sezer, "Kariyer günleri, staj istihdamı, fuar gezileri, mezunların istihdamıyla alakalı sektörle etkili çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Uçak Bakım Alanı'nda okuyan öğrenciler staj çalışmalarını bir helikopterde veya uçak üzerinde yani hava aracı üzerinde yapmaktadır. Hem eğitim hem de istihdam açısından olumlu dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Sezer, geçmiş dönemlerde, sektörün ihtiyacına göre açılacak bölümler çalışması yapılarak, eğitim öğretime yön verildiğini söyledi.

Faaliyetlerini, sanayicilerle iş birliği halinde sürdürdüklerini dile getiren Sezer, şöyle devam etti:

"Uçak Bakım Alanı ile Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı altında İş Makineleri Dalı'mız bulunuyor. Bu alanlar Bursa'da sadece bizim okulda var. Bu alandan mezun olacak öğrencilere sektörün ciddi manada ihtiyacı var. Çocuklarımız gerek staj aşamasında ve mezuniyet sonrası rahat şekilde istihdam edilmektedir. Daha mezun olmadan bu öğrencilerin işleri hazır. Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon bölümlerinden de donanımlı mezunlara sahip olmaktayız. Son dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığımızın sanayicilerle yaptığı iş birliği protokolleri çerçevesinde artık yoğun şekilde sanayiciler okulumuzda. Haftanın her günü 5 farklı komite çalışması yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin de bu işi sürekli takip edip yenilendiği bir süreç içindeyiz. Bu durum bizi geliştirirken, sanayicilerimizin de nitelikli eleman bulmasına yardımcı oluyor."

"276 öğrenci THY'de görev yapıyor"

Uçak Bakım Alanı Şefi Ahmet Ereğli ise Türkiye'de liselerde bu alanlardan dördüncüsünün, 1996 yılında okullarında kurulduğunu belirtti.

Alanda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Ereğli, "Şu ana kadar 276 öğrencim uçak bakım teknisyeni olarak THY'de görev yapıyor. Bu öğrenciler liseyi bitirir bitirmez işe başlıyor. Eskiden sadece Anadolu Teknik Programı'nda öğrenci alıyorduk, şimdi Anadolu Meslek Programı'nda da öğrenci alıyoruz. Her yıl iki sınıf alıyoruz. Sınıflarımız maksimum 26 kişi." dedi.

Ereğli, THY'ye eleman alımında İngilizce sınavlar da yapıldığı için öğrencileri bu dildeki iki yıllık kurslara yönlendirdiklerini belirtti.

Uçak Bakım Alanı'nın 2 yıl öncesine kadar THY'ye en çok öğrenci yetiştiren bölüm olduğuna dikkati çeken Ereğli, o dönem sorumlusu olduğu sınıftaki 21 öğrenciden 19'unun THY'de işe başladığını bildirdi.

Mezunlarının, dünyanın ve Türkiye'nin sayılı hava yolu firmalarında çalıştığını dile getiren Ereğli, şunları kaydetti:

"İş sahamız sadece hava yolu şirketleri de değil. Hava, deniz astsubaylığında çalışan, polis helikopterlerini tamir için polis kuvvetlerinde çalışan öğrencilerimiz var. Sağlık Bakanlığı helikopterlerinin bakım üssünde çalışan öğrencilerimiz var. Bizim yelpazemiz bayağı geniş. Ayrıca host ve hostes olarak çalışan öğrencilerimiz de var. Hatta pilot olan iki öğrencim var. Biri Airbus, diğeri de Boeing kullanıyor. Halen faal olarak ülkeler arası uçuş yapıyorlar. Çocuklarımız 5 bin lira maaşla işe başlıyor."

"Herkese bu bölümü şiddetle tavsiye ediyorum"

Uçak Bakım Alanı 12'ncisi sınıf öğrencisi Alperen Bayraktutan, Türkiye çapında en iyi bölümlerden birinde öğrenim gördüğünü söyledi.

Alandan mezun olanların iş hayatını başarıyla sürdürdüğünü anlatan Bayraktutan, "Bu nedenle herkese bu bölümü tavsiye ediyorum. Okulumuzun öğretmenleri ve imkanları gayet iyi. Buradan mezun olup THY'ye girip uçak bakım teknisyeni olmak istiyorum." diye konuştu.

Aynı alan ve sınıfta okuyan Enes Ekici de havacılık hakkında birçok şey öğrendiklerini kaydederek, "Bu bölümü herkese tavsiye ederim. Ayrıca bölümün iş olanağı da fazla. Üniversite sınavına girip Milli Savunma Üniversitesini kazanmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

