ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ Meslek liselilerin ürettiği makine yemek artıklarını gübreye...

Meslek lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yemek artıklarının organik gübreye dönüşmesini sağlayan kompost makinesi üretti.

AHMET SERTAN USUL - Meslek lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yemek artıklarının organik gübreye dönüşmesini sağlayan kompost makinesi üretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve okullarda da uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne bir destek de İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.

Bu kapsamda, israfı önlemek, atık miktarını azaltmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ürettikleri kompost makinesiyle yemek artıklarını organik gübreye dönüştürüyor.

Okul Müdürü Mehmet Boz, Sıfır Atık Projesi kapsamındaki çalışmalarla ülke genelinde farkındalık oluşturulduğuna ve atıkların geri dönüştürüldüğüne işaret ederek, ürettikleri kompost makinesi sayesinde okuldan çıkan yemek artıklarının çöpe atılmasının önüne geçtiklerini belirtti.

Meslek lisesi öğrencilerinin çalışma hayatına atılmadan önce öğretmenleriyle üretim yapmasının önemini vurgulayan Boz, "Meslek liseleri, mühendisliğin temelini oluşturan liselerdir. Diğer liselerin alternatifidir. Bu tip üretimler, meslek lisesi öğrencilerinin, imkan tanındığında neler yapabileceğini gösteriyor." dedi.

"Kompost makinesi taleplerini karşılayabilecek durumdayız"

Boz, meslek liselerinin üreten toplumun oluşturulmasındaki rolüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Meslek liseleri, döner sermayelerinden ödenen hazine payı oranının yüzde 1'e düşürülmesinin ardından piyasa ile yarışabilecek duruma geldi. Bu kapsamda, üretime ve döner sermayeye dönük çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunu, öğrenci ve öğretmenlerimizle yapabilecek güçteyiz. Şu an kompost makinesinin üretimi noktasında, gelecek tüm talepleri karşılayabilecek durumdayız."

"İmalatı tümüyle okulumuzda yaptık"

İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alan Şefi Erol Akgül de kompost makinesini "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek ve yemek artıklarının çöpe gitmesini önlemek amacıyla ürettiklerini belirtti.

Projede, makine ve metal teknolojileri alanlarından öğretmen ve öğrencilerin birlikte çalıştıklarını anlatan Akgül, "Makinenin üretiminde 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimizle birlikte çalıştık ve imalatı tümüyle okulumuzda yaptık. Talep olursa ve çok sayıda üretim yaparsak, daha fazla öğrencimiz çalışmalarda yer alma fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

Akgül, makineye atılan yemek artıklarının 4-6 haftalık bir süreçte gübreye dönüştüğünü söyleyerek, "Ürettiğimiz kompost cihazıyla doğadan geleni tekrar doğaya kazandırmak istiyoruz. Yemek artıklarını cihaza koyduktan sonra hiçbir kimyasal madde kullanmadan doğal gübre elde ediyoruz. Bunu da okulumuzda bahçe işlerinde kullanıyoruz. İhtiyacımızdan daha fazla gübre üretimimiz olması durumunda bunun pazarlamasını bile yapmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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