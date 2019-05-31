ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Öğrenciler tarım ve hayvancılığı üreterek öğreniyor

Malatya'daki Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okula ait 750 dönümlük arazide tarımın yanı sıra hayvan yetiştiriciliğinden, yem bitkilerine, meyvecilikten hazır rulo çim ekimine kadar birçok alanda hem öğrenip hem de üretim yapıyor.

EMRAH GÖKMEN - Malatya'daki Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okula ait 750 dönümlük arazide tarımın yanı sıra hayvan yetiştiriciliğinden, yem bitkilerine, meyvecilikten hazır rulo çim ekimine kadar birçok alanda hem öğrenip hem de üretim yapıyor.

Kentte 1963'te pamuk araştırma çiftliği olarak kurulan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak Tarım Meslek Lisesi ve Ziraat Okulu olarak faaliyet gösteren ve 2006'da Milli Eğitim Bakanlığına devredilen lisede eğitim gören öğrenciler, tarımın her aşamasını görerek ve uygulayarak öğreniyor.

Dersliklerin yanı sıra 750 dönüm arazisi bulunan ve 465 öğrencinin eğitim gördüğü okulda tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, gıda ile yiyecek içecek alanlarında öğrenciler ders görüyor. Teorik eğitimin yanı sıra sahada da uygulama yapan, yonca, rulo çim, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık üretimini de sürdüren öğrenciler, bunların satışında da para kazanıyor.

Okul müdürü Şükrü Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun bölümleri ve sahip olduğu arazi bakımından alanında sayılı eğitim kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Arazinin 350 dekarlık kısmında yem ve bahçe bitkileri çeşitliliğinde kullanıldığını, iki kanatlı ve bir de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği atölyesine sahip olduklarını dile getiren Doğan, yıl boyunca birçok ürün elde ettiklerini söyledi.

Doğan, amaçlarının meslek eğitiminin kalitesini arttırmak olduğuna dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Bunun olmazsa olması ise yaparak öğrenme. Arazilerimiz sayesinde yaparak öğrenmeyi sağlıyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri ise çevre halkına ve çiftçilere satıyoruz. Böylece hem çevrenin ihtiyacını karşılarken hem de kazanılan parayı üretimde çalışan öğrenci ve öğretmenlerimize döner sermaye geliri olarak dağıtıyoruz. Yine döner sermaye gelirleri sayesinde okulumuzun bazı ihtiyaçları da buradan karşılanmakta."

Tarım, hayvancılık, gıda, yiyecek ve içecek gibi alanlara ilgi gösteren öğrencilerin okullarını tercih ettiğini belirten Doğan, en çok rağbet gören bölümlerin hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile tarım olduğunu ifade etti.

Doğan, okullarından mezun olanların sadece kentte hizmet etmeyeceğini anlatarak, "Mardin'den Konya'ya kadar birçok ile hizmet edecekler. Birçok ilin tarım ve hayvancılığına hizmet edecekler. Mezun ettiğimiz öğrencilerle tarım ve hayvancılığın daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Tecrübe kazanıyoruz"

Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği bölümü 10. sınıf öğrencilerinden Taha Can Karademir, ailesinin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını aktararak, bu nedenle okulu tercih ettiğini söyledi.

Teknolojiyi takip ederek aile işletmesinin daha iyi yere gelebileceğini ve iş bulma avantajlarının daha yüksek olacağını dile getiren Karademir, "Öğrenmek dışında, burada tecrübe de kazanıyoruz. Atölyelerimizde çalışma şansımız oluyor. Tohumdan gübresine, yemden ağacına kadar detaylı bir şekilde hocalarımız bize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Karademir, ürettikleri ürünlerin satışa sunulmasından da mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Biz burada çalışıyor ve karşılığını alıyoruz. Üretmek kadar güzel bir şey yok. Bunun karşılığında paramızı da alıyoruz. Kesinlikle herkes üretim yapmalı. 'Senin yaşın küçük, sen daha beklemesin.' denmemesi lazım. 'Ağaç yaşken eğilir' derler ve biz de küçük yaşta başladık. Hocalarımızın bize açtığı imkanlar büyük ve bizim yapamadığımız şeylere el atarak bizleri teşvik ediyorlar." sözlerine yer verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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