ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Turizme kalifiye elemanlar bu okullarda yetişiyor

ALİ BALLI/ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerindeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde denizcilik ve turizmin farklı dallarında kalifiye elemanlar yetiştiriliyor.

Bodrum'un Akçaalan Mahallesi'nde eğitim veren Bodrum Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 600'e yakın öğrenci eğitim görüyor.

Okulda denizcilik, konaklama seyahat ve yiyecek içecek alanlarında öğrencilere teknik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Öğrenciler turizmin her aşamasını yaşayarak öğreniyor.

Avrupa Birliği (AB) Erasmus Plus programı kapsamında 50'ye yakın öğrenciye Portekiz, Avusturya, İtalya ve İsveç'te denizcilik, yiyecek içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat alanında 15 gün süren eğitimler verildiği belirtildi.

Okul Müdürü Ömer Faruk Ruhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda konaklama seyahat, yiyecek içecek ve denizcilik alanında eğitim verildiğini söyledi.

Denizcilik alanının, Anadolu Meslek Programı'na tabi iken, konaklama seyahat ve yiyecek içecek alanının da proje kapsamına alındığını belirten Ruhi, "Bu alanlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizmin önde gelen temsilcileriyle bir protokol imzalandı. Bu kapsamda artık 2019-2020 eğitim öğretim yılından başlamak üzere, yiyecek içecek ve konaklama seyahat alanları için öğrencilerimiz, LGS'den aldıkları belli bir baraj puanı ve yapılacak mülakatla okulumuza kabul edilecekler." diye konuştu.

"Mezun olduktan sonra işi hazır ve garanti"

Okula, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 90 öğrencinin alınacağını ifade eden Ruhi, şöyle konuştu:

"Bu öğrencilerimize 2023 vizyonu gereği ilk sene İngilizce, ikinci sene Rusça ve üçüncü sene de Fransızca, Almanca, Çince, Japonca, Arapça veya sektörün neye ihtiyacı varsa, orada talep görülen hangi dil varsa, üçüncü bir dil eğitimi de vereceğiz. Çocuklarımız sektörle iç içe uygulamalarını sektörde yapacak, yoğunlaştırılmış eğitim görecekler, 6 ay teorik 6 ay da uygulamalı olmak üzere eğitim öğretimlerine devam edecekler. Öğrencilerimiz okuldayken sigortalanıyorlar, protokol gereği eğitim öğretim hayatları boyunca burs alacaklar, bitiminde de protokol imzaladığımız sektörle istihdam garantisi alacaklar. Öğrencimiz buradan mezun olduktan sonra işi hazır ve garanti."

Ruhi, öğrencilerin 13 Mayıs'tan itibaren işletmelerde beceri eğitimleri almaya başladıklarını, işi yerinde ve yaşayarak öğreneceklerini de işaret etti.

Bu kapsamda işletmelerde 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin staj eğitimi aldığını belirten Ruhi, "12'nci sınıflarımız mezun oldular. Okulumuzda bu yıl itibarıyla 600 öğrencimiz vardı. Bunların içerisinde denizcilik, konaklama seyahat ve yiyecek içecek alanlarındaki öğrencilerimizin 10. ve 11. sınıfta olanları işletmelerde beceri eğitimleri alıyorlar." ifadesini kullandı.

Okulda denizcilik alanıyla ilgili kurulan dört ayrı atölyenin olduğunu kaydeden Ruhi, çocukların okulda her türlü imkanı bulabildiğine değindi.

Denizcilik Gemi Yönetimi Kaptanlığı Alan Öğretmeni Nazlı Genç de okulda "500 groston vardiya zabitliği eğitimi" verdiklerini, öğrencilerin bu kapsamda teknik eğitimler aldıklarını vurguladı.

Genç, öğrencilerin bir gemi üzerinde olan uygulamayı kapsamlı bir şekilde öğrendiklerini ifade ederek, "Okulumuz AB projelerinde de yer alıyor. Bu kapsamda İtalya'ya giderek 6 öğrencimiz eğitim gördü ve belge aldılar." dedi.

9. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Berivan Bayram da ileride aşçı olmak istediğini ifade ederek, "Okulda iyi eğitimler alıyoruz. Okulumu en iyi dereceyle bitirip, aşçı olarak turizmde hizmet vermek istiyorum." diye konuştu.

Fethiye

Fethiye ilçesindeki Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de aldıkları teorik bilgileri okul bünyesindeki Uygulama Oteli'nde pekiştiriyor.

Turizme yönelik bölümlerle bölgenin donanımlı eleman ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynayan okul, geliriyle de Muğla birincisi.

"Amacımız ara eleman değil, aranan elemanlar yetiştirmek"

Okul Müdürü Sedat Dostabakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yiyecek içecekler hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanında 500 öğrencileri bulunduğunu söyledi.

Okulda teorik bilgileri alan öğrencilerin okulun yanındaki uygulama otelinde öğrendiklerini pratiğe dönüştürdüğünü vurgulayan Dostabakan, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı ve Barut Otel arasında imzalanan projeyle öğrencilerimize okul sonunda iş garantisi veriliyor. Projenin amacı öğrencilere istihdam garantisi. Amacımız ara eleman değil, aranan elemanlar yetiştirmek." ifadesini kullandı.

Dostabakan, öğrencilere burs desteği verdiklerini, üniversiteye giden öğrencilerin de burslarının devam ettiğini anlattı.

Okul bünyesindeki Uygulama Oteli'nin özellikle yaz aylarında yüzde yüz dolulukla hizmet verdiğini aktaran Dostabakan, "Otelimiz gelirleri açısından da Muğla birincisi, Türkiye'de de 32'nci sıradayız. Kış aylarında da yine okul öğrencileri otelde nöbetleşe çalışıyor ve kendilerine belli bir ücret ödeniyor. Şu anda da otel bünyesinde 16 öğrenci beceri eğitimi alıyor. Sektörde yürümek isteyen öğrencilerimiz işe yerleştiriyoruz." diye konuştu.

Otelde çalışan Konaklama ve Seyahat Bölümü 11. sınıf öğrencisi Ali Orhon, derste öğrendiklerini uygulama otelinde pekiştirdiğini söyledi.

Ümmü Gülsüm Ocakçı da uygulama otelinde teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

