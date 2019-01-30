Altın fiyatı 8 ayın zirvesinde
1 saat önce
Çin ticaret gerilimi ve Fed'in faiz artışlarına ara vereceği beklentisiyle altın fiyatı 8 ayın zirvesine çıktı.
ABD- Çin
ticaret gerilimi ve Fed
'in faiz artışlarına ara vereceği beklentisiyle altın fiyatı 8 ayın zirvesine çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:19
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