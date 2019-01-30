Son Dakika Haberleri: Altın fiyatı 8 ayın zirvesinde

Altın fiyatı 8 ayın zirvesinde

1 saat önce

Çin ticaret gerilimi ve Fed'in faiz artışlarına ara vereceği beklentisiyle altın fiyatı 8 ayın zirvesine çıktı.

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ABD- Çin ticaret gerilimi ve Fed'in faiz artışlarına ara vereceği beklentisiyle altın fiyatı 8 ayın zirvesine çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:19 

Çin Halk Cumhuriyeti, Fed, Ekonomi
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