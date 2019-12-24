Altın fiyatları 1.5 ayın en yükseğinde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları 1.5 ayın en yükseğinde - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları 1.5 ayın en yükseğinde

5 saat önce

Altın fiyatları, ABD'den gelen verilerin beklentiyi karşılamaması ve ABD ile Çin'in vardığı ticaret anlaşmasının imza törenine yönelik belirsizliğin sürmesiyle son bir buçuk ayın en yüksek düzeyini gördü.

Altın fiyatları 1.5 ayın en yükseğinde, System.String[]

Altın fiyatları, ABD'den gelen verilerin beklentiyi karşılamaması ve ABD ile Çin'in vardığı ticaret anlaşmasının imza törenine yönelik belirsizliğin sürmesiyle son bir buçuk ayın en yüksek düzeyini gördü.

Altın fiyatı, Çarşamba günü  7 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek düzey olan 1,494 doları gördü. Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.09 artışla 17.69 dolardan,

altın, yüzde 0.40 artışla 1,494 dolardan,

bakır, yüzde 0.66 artışla 2.827 dolardan,

platin, yüzde 0.19 artışla 940.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.05 artışla 1,850.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 284 liraya, çeyrek altın 465 liraya, Cumhuriyet altını da 1,925 liraya yükseldi.

Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin gelecek yıl üretim kısıtlamasına gidilmesini değerlendirmesi çağrısı ve yatırımcıların ABD ham petrol stoklarındaki düşüşün ikinci haftasında da süreceği beklentileriyle petrol fiyatları hafif yükseldi.

Üretim kısıtlamasının artırılacağı endişelerine paralel olarak Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.30 artışla 66.59 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.18 artışla 60.63 dolardan işlem görüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:50 Kaynak: DHA
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