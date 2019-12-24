Altın fiyatları 1.5 ayın en yükseğinde

Altın fiyatları, ABD'den gelen verilerin beklentiyi karşılamaması ve ABD ile Çin'in vardığı ticaret anlaşmasının imza törenine yönelik belirsizliğin sürmesiyle son bir buçuk ayın en yüksek düzeyini gördü.

Altın fiyatı, Çarşamba günü 7 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek düzey olan 1,494 doları gördü. Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.09 artışla 17.69 dolardan,

altın, yüzde 0.40 artışla 1,494 dolardan,

bakır, yüzde 0.66 artışla 2.827 dolardan,

platin, yüzde 0.19 artışla 940.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.05 artışla 1,850.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 284 liraya, çeyrek altın 465 liraya, Cumhuriyet altını da 1,925 liraya yükseldi.

Rusya 'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin gelecek yıl üretim kısıtlamasına gidilmesini değerlendirmesi çağrısı ve yatırımcıların ABD ham petrol stoklarındaki düşüşün ikinci haftasında da süreceği beklentileriyle petrol fiyatları hafif yükseldi.