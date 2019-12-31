Altın fiyatları 1,525 doların üzerinde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları 1,525 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları 1,525 doların üzerinde

6 saat önce

Küresel ekonomik büyüme endişeleri ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının doları zayıflatmasıyla altın fiyatı 1,525 doların üzerinde seyretti.

Altın fiyatları 1,525 doların üzerinde, System.String[]

Küresel ekonomik büyüme endişeleri ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının doları zayıflatmasıyla altın fiyatı 1,525 doların üzerinde seyretti.

ABD ve Çin'in oluşturduğu ticari iyimserlik ve güçlü sanayi üretimi verilerine rağmen petrol fiyatlarında karışık bir seyir izlendi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.03 düşüşle varil başına 66.65 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.11 düşüşle 61.61 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.91 artışla 18.17 dolardan,

altın, yüzde 0.50 artışla 1,526.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.69 düşüşle 2.814 dolardan,

platin, yüzde 1.21 artışla 977.10 dolardan ve

paladyum yüzde 0.12 artışla 1,882.80 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 291 liraya, çeyrek altın 476 liraya, Cumhuriyet altını da 1,970 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:26 Kaynak: DHA
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