Altın Fiyatları

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,50 214,70 214,60 214,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.414,00 1.435,00 1.414,00 1.435,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 195,00 199,50 196,00 200,00 Lira (Tam) Ziynet 1.381,00 1.401,00 1.382,00 1.402,00 Yarım Ziynet 691,00 701,00 691,00 701,00 Çeyrek Ziynet 345,00 350,00



346,00 351,00





Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 214,80 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını 1.435,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 214,80 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: