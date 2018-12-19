Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

26 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 213,50 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 213,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.427,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 213,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,60 214,80 213,30213,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.414,00 1.435,00 1.406,001.427,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 196,00 200,00 194,50198,50
Lira (Tam) Ziynet 1.382,00 1.402,00 1.374,001.394,00
Yarım Ziynet 691,00 701,00 687,00697,00
Çeyrek Ziynet 346,00 351,00

343,00348,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:36 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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