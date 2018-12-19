Altın Fiyatları
26 dakika önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 213,50 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 213,50 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.427,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 213,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|214,60
|214,80
|213,30
|213,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.414,00
|1.435,00
|1.406,00
|1.427,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|196,00
|200,00
|194,50
|198,50
|Lira (Tam) Ziynet
|1.382,00
|1.402,00
|1.374,00
|1.394,00
|Yarım Ziynet
|691,00
|701,00
|687,00
|697,00
|Çeyrek Ziynet
|346,00
|351,00
|343,00
|348,00
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:36 Kaynak: AA
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