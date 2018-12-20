Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

57 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.413,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.413,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,30213,50211,30211,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.406,001.427,001.392,001.413,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,50198,50192,70196,70
Lira (Tam) Ziynet 1,374,001.394,001.361,001.381,00
Yarım Ziynet 687,00697,00680,00690,00
Çeyrek Ziynet 343,00348,00340,00345,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:04 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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