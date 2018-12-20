Altın Fiyatları

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,30 213,50 212,50 212,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.406,00 1.427,00 1.402,00 1.423,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,50 198,50 194,00 198,00 Lira (Tam) Ziynet 1.374,00 1.394,00 1.369,00 1.389,00 Yarım Ziynet 687,00 697,00 684,00 694,00 Çeyrek Ziynet 343,00 348,00





342,00 347,00





Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 347 lira, Cumhuriyet altını 1.423,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: