Altın Fiyatları
13 saat önce
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 347 lira, Cumhuriyet altını 1.423,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|213,30
|213,50
|212,50
|212,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.406,00
|1.427,00
|1.402,00
|1.423,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|194,50
|198,50
|194,00
|198,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.374,00
|1.394,00
|1.369,00
|1.389,00
|Yarım Ziynet
|687,00
|697,00
|684,00
|694,00
|Çeyrek Ziynet
|343,00
|348,00
|342,00
|347,00
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:36 Kaynak: AA
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