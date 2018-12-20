Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

13 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 347 lira, Cumhuriyet altını 1.423,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 212,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,30 213,50 212,50212,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.406,00 1.427,00 1.402,001.423,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,50 198,50 194,00198,00
Lira (Tam) Ziynet 1.374,00 1.394,00 1.369,001.389,00
Yarım Ziynet 687,00 697,00 684,00694,00
Çeyrek Ziynet 343,00 348,00


342,00347,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:36 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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