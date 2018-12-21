Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

2 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,1 artışla 215,00 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,1 artışla 215,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını 1.436,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 215,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 212,50 212,70 214,80215,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.402,00 1.423,00 1.415,001.436,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,00 198,00 196,00200,00
Lira (Tam) Ziynet 1.369,00 1.389,00 1.383,001.403,00
Yarım Ziynet 684,00 694,00 692,00702,00
Çeyrek Ziynet 342,00 347,00

346,00351,00



altınPiyasalarMuhabir Erhan Cihan Ünal

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:30 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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