Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

1 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.461,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.461,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,80 215,00 215,40 215,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.415,00 1.436,00 1.420,00 1.461,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 196,00 200,00 196,50 200,50
Lira(Tam) Ziynet 1.383,00 1.403,00 1.387,00 1.407,00
Yarım Ziynet 692,00 702,00 694,00 704,00
Çeyrek Ziynet 346,00 351,00 347,00 352,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:40 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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