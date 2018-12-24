Altın Fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.461,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.461,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|214,80
|215,00
|215,40
|215,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.415,00
|1.436,00
|1.420,00
|1.461,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|196,00
|200,00
|196,50
|200,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.383,00
|1.403,00
|1.387,00
|1.407,00
|Yarım Ziynet
|692,00
|702,00
|694,00
|704,00
|Çeyrek Ziynet
|346,00
|351,00
|347,00
|352,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:40 Kaynak: AA
İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı
Ameliyattan Korkan Kadının Boynundan 1 Kilo 100 Gram Ağırlığında Guatr Çıkarıldı
Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek
Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda