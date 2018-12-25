Altın Fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.447,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.447,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|215,20
|215,40
|216,40
|216,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.418,00
|1.439,00
|1.426,00
|1.447,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|196,00
|200,00
|197,00
|201,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.386,00
|1.406,00
|1.394,00
|1.414,00
|Yarım Ziynet
|693,00
|703,00
|697,00
|707,00
|Çeyrek Ziynet
|346,00
|351,00
|348,00
|353,00
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:49 Kaynak: AA
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