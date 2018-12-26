Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

16 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.445,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.445,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 216,20 216,40 216,10 216,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.425,00 1.446,00 1.424,00 1.445,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 197,00 201,00 197,00 201,00
Lira(Tam) Ziynet 1.392,00 1.412,00 1.391,00 1.411,00
Yarım Ziynet 696,00 706,00 695,00 705,00
Çeyrek Ziynet 348,00 353,00 348,00 353,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:50 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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