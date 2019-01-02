Altın Fiyatları

PAZARTESİ ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 218,10 218,30 221,40 221,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.437,00 1.458,00 1.459,00 1,480,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 199,00 203,00 202,00 206,00 Lira(Tam) Ziynet 1.404,00 1.424,00 1.426,00 1.446,00 Yarım Ziynet 702,00 712,00 713,00 723,00 Çeyrek Ziynet 351,00 356,00 356,00 361,00





İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.480,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: