Altın Fiyatları
4 dakika önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.517,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.517,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|222,30
|222,50
|227,00
|227,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.465,00
|1.486,00
|1.496,00
|1,517,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|203,00
|207,00
|207,00
|211,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.432,00
|1.452,00
|1.462,00
|1.482,00
|Yarım Ziynet
|716,00
|726,00
|731,00
|741,00
|Çeyrek Ziynet
|358,00
|363,00
|365,00
|370,00
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:23 Kaynak: AA
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