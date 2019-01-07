Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

45 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.492,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.492,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 223,40 223,60 223,20 223,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.472,00 1.493,00 1.471,00 1.492,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 203,50 207,50 203,50 207,50
Lira(Tam) Ziynet 1.438,00 1.458,00 1.437,00 1.457,00
Yarım Ziynet 719,00 729,00 719,00 729,00
Çeyrek Ziynet 360,00 365,00 360,00 365,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:42 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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