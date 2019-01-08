Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

1 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.493,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.493,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 222,80 223,00 223,30 223,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.468,00 1.489,00 1.472,00 1.493,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 203,00 207,00 203,50 207,50
Lira(Tam) Ziynet 1.435,00 1.455,00 1.438,00 1.458,00
Yarım Ziynet 717,00 727,00 719,00 729,00
Çeyrek Ziynet 359,00 364,00 360,00 365,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:41 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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