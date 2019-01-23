Altın Fiyatları
47 dakika önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.469,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.469,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|220,80
|221,00
|219,80
|220,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.455,00
|1.476,00
|1.448,00
|1.469,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|201,00
|205,00
|200,50
|204,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.422,00
|1.442,00
|1.415,00
|1.435,00
|Yarım Ziynet
|711,00
|721,00
|708,00
|718,00
|Çeyrek Ziynet
|355,00
|360,00
|354,00
|359,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:40 Kaynak: AA
Galatasaraylı Yöneticiler, Forvet Transferi İçin Gittikleri Çin'den Eli Boş Dönüyor
Bakan Turhan: Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak
İstanbul- Atm'lerden Kart Kopyalayan Şüpheliler Kamerada
Şeyma Subaşı, Sevgilisi DJ Guido Senia'nın Atkısıyla İstanbul'a Döndü