Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

1 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.475,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.475,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 218,80219,00220,60220,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.442,001.463,001.454,001.475,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 200,00204,00201,00205,00
Lira(Tam) Ziynet 1,409,001.429,001.421,001.441,00
Yarım Ziynet 705,00715,00710,00720,00
Çeyrek Ziynet 352,00357,00355,00360,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:53 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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