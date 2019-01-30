Altın Fiyatları

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Arda Turan ve Berkay Şahin'in Duruşması Haziran Ayına Ertelendi

Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu: Konu Yargıda Fazla Söylenecek Şey Yok

AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı