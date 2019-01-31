Altın Fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.481,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.481,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|222,60
|222,80
|221,50
|221,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.467,00
|1.488,00
|1.460,00
|1.481,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|203,00
|207,00
|202,00
|206,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.434,00
|1.454,00
|1.426,00
|1.446,00
|Yarım Ziynet
|717,00
|727,00
|713,00
|723,00
|Çeyrek Ziynet
|359,00
|364,00
|356,50
|360,50
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:30 Kaynak: AA
İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri
Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı
Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi
Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı