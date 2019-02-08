Altın Fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.477,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.477,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|221,40
|221,60
|221,00
|221,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.459,00
|1.480,00
|1.456,00
|1.477,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|202,00
|206,00
|201,50
|205,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.426,00
|1.446,00
|1.423,00
|1.443,00
|Yarım Ziynet
|713,00
|723,00
|712,00
|722,00
|Çeyrek Ziynet
|357,00
|362,00
|356,00
|361,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:16 Kaynak: AA
Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi
Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu
Son Dakika! Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi