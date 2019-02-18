Altın Fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.508,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.508,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|223,50
|223,70
|225,70
|225,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.473,00
|1.494,00
|1.487,00
|1.508,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|204,00
|208,00
|206,00
|210,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.439,00
|1.459,00
|1.454,00
|1.474,00
|Yarım Ziynet
|720,00
|730,00
|727,00
|737,00
|Çeyrek Ziynet
|360,00
|365,00
|364,00
|369,00
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:00 Kaynak: AA
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