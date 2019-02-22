Altın Fiyatları
4 dakika önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.517,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.517,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|228,40
|228,60
|227,00
|227,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.505,00
|1.526,00
|1.496,00
|1.517,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|208,00
|212,00
|207,00
|211,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.470,00
|1.490,00
|1.462,00
|1.482,00
|Yarım Ziynet
|735,00
|745,00
|731,00
|741,00
|Çeyrek Ziynet
|368,00
|373,00
|365,00
|370,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:06 Kaynak: AA
Uzmanlar Uyardı: Altının Gram Fiyatı, Alım Fırsatı Sunuyor
Seçimlere Sayılı Günler Kala, Yapılan Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı
Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı
Metrobüs Durağındaki Şarj Bisikleti Görenleri Şaşırttı